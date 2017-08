Hadsel

Politiet melder like etter klokken 19 mandag kveld om lange køer på Lofast. Årsaken er at et vogntog har fått motorhavari inne i Sløverfjordtunellen.

- Politiet er på stedet, og jobber med å lede trafikken forbi, opplyser politiet i Nordland på twitter.

Like før klokken 19.30 melder politiet at tunnelen igjen er åpen for fri ferdsel.