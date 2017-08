Freiberg om oljevernsenteret: – Et viktig verktøy for åpning av Nordland 6 og 7

Hadsel

Finansminister Siv Jensen (Frp) har tirsdag vært på besøk i Lofoten sammen med hadselværing og Nordland Frps førstekandidat Kjell-Børge Freiberg. I Svolvær avslørte Jensen at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 vil sørge for en ramme på 27 millioner kroner til olje- og miljøvernsenteret, som nå skal etableres på Fiskebøl og i Svolvær.

– Lokaliseringa er klar, innholdet likeså, og man har som mål at de første skal være ansatt mot slutten av året. Med denne bevilgningen får senteret et handlingsrom til å starte oppbyggingen. Med tanke på kunnskapen som skal samles, genereres, på forskning og utvikling og fremtidige arbeidsplasser knyttet til senteret – er dette en stor dag for både Lofoten, Vesterålen og nasjonen, sier Freiberg til VOL.

Verktøy for oljeåpning

Til NRK sa han også tidligere tirsdag at oljevernsenteret er et viktig verktøy for å få åpnet Nordland 6 og 7 for oljevirksomhet. Han utdyper utspillet overfor VOL:

– Det som preger debatten om åpning av disse områdene, er sårbarheten. Da må vi finne verktøy for å håndtere denne sårbarheten, og i det håper og tror jeg at oljevernsenteret vil spille en helt sentral rolle. Når vi har sørget for å utvikle de verktøyene vi trenger for å håndtere denne type aktivitet i sårbare områder, vil det bli et viktig verktøy for å komme i gang med oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Freiberg.

– Skal ikke bli arnested for klimaromantikere

På spørsmål om hvorfor dette motivet ikke har vært tydelig kommunisert underveis i prosessen, sier Freiberg at det er han uenig i.

– Jeg mener det ligger implisitt i etableringen. Selvsagt skal en olje- og miljøvernbase her være i befatning med verktøy som gjør at vi kan drive med petroleumsvirksomhet også utenfor våre områder. For meg har dette helt klart vært en bit av prosjektet, sier Freiberg.

– Jeg skal stå på hver dag for at dette senteret ikke skal bli et arnested for klimaromantikere. Med det mener jeg at man hele tiden skal jakte på konkrete problemstillinger og praktiske løsninger, slik at vi kan høste av naturressursene på en god og sikker måte, sier Frp-politikeren.

Ikke overrasket

Sortlending og leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, er ikke overrasket over Freibergs utspill.

– Vi har ant at dette var Frps intensjoner bak etableringen, og det er nesten befriende å nå få innrømmelsen. Vi synes det er flott at det jobbes for bedre oljevernberedskap, men det er synd om et kriterium for etableringen av basen er åpning for oljevirksomhet, sier hun.

Skjolvær sier til VOL at hun skal jobbe beinhardt for å nok en gang sette en stopper for Freibergs oljedrøm.

– Vi har gjort det fem ganger før, og jeg har stor tro på at vi klarer det igjen. Frp kan bare glemme åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja.