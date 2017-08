Jubler over nye flyruter

Hadsel

Hadsel-rådmann Ola Morten Teigen, som tok imot det første Flyviking-flyet som landet på Skagen, er positiv til den nye ruten.

– Jeg er veldig positiv. Flere konkurrenter gir lavere pris. Jeg har sjekket i privat sammenheng. Prisene til Flyviking er nær halvparten av Widerøes, sier Teigen.

Han synes det er synd at Skagen ikke er med på statens subsidierte flyruter, FOT-rutene.

Eilert Ellingsen, som er leder av Stokmarknes Handelsstands Forening, er enig med rådmannen.

– Det har vært svært dyrt å reise til og fra Skagen, lavere priser gjør at interessen for å bruke flyplassen øker, mener Ellingsen. Han er også positiv til at reisetiden mellom Stokmarknes og Trondheim reduseres som følge av den nye ruteplanen.

- Urettferdig ordning FOT-ordningen må opphøre, eller så må denne gjelde alle flyplasser, skriver Paal Fondevik.

God trafikk fra Skagen

Det er morgenflyet mellom Tromsø og Bodø som blir utvidet til Trondheim. Flyet mellomlander først på Skagen og deretter i Bodø.

– Vi ser at folk ofte reiser videre fra Bodø, så da legger vi opp til det, sier Ola Giæver i Flyviking til VOL.

Ruten skal gå hver dag unntatt lørdag. Det er enda ikke bestemt om dette blir en sesong- eller helårsrute.

Flere ruter

Det nystartede flyselskapet, som har lovet å gi Widerøe tøff konkurranse, gir seg trolig ikke der.

– Vi har planer om enda flere ruter i fremtiden, sier Giæver til VOL uten å røpe mer.

Prisene på disse flyvningene skal ifølge Giæver ligge på halvparten av hva Widerøe tar på sine ruter mellom Skagen og Trondheim.

Ruten skal opereres med selskapets Dash 8-100, som har plass til 39 passasjerer.