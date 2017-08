Melbuværing med i «Skal vi danse»

Hadsel

Politiker Trude Drevland (70) er sesongens eldste deltaker og er oppvokst på Melbu. Hun har tidligere vært ordfører i Bergen og gleder seg til utfordringen.

– Jeg har sagt at jeg bare skal gjøre det som er gøy nå, og det å få lære å danse, det er det ultimate. Så får vi se hvor lurt dette var. Jeg har innbilt meg i 70 år at jeg har rytme, men det kan jo hende at jeg får også dette motbevist, sier hun.

Dette er årets «Skal vi danse»-kjendiser:

Cengiz Al – Skuespiller (SKAM)

Hedda Kise – Programleder

Helene Olafsen – Snowboarder

Erlend Elias – Stylist

Tommy Steine – Komiker

Trude Drevland – Politiker

Anna Rasmussen – Blogger

Grunde Myhrer – Realitystjerne (Paradise Hotel)

Ida Gran-Jansen – Kjendisbaker

Geri Schau – Radiostjerne

Erik Follestad – Iskrigerne

Jorun Stiansen – Idol-vinner

- Vi er veldig stolte av årets «Skal vi danse»-cast. Dette er markante personligheter som folk flest kjenner fra før, og kommer til å bli enda bedre kjent med gjennom deres utfordringer på og utenfor parketten i høst. Med deltakere som Norges største blogger, Anna Rasmussen, SKAM-stjernen Cengiz Al, Bergens mest markante politiker, Trude Drevland og den folkekjære komikeren Tommy Steine, er dette en cast med stor bredde og sterk appell. Gjengen har allerede masse energi og danseglede, og vi gleder oss til å se dette utspille seg på dansegulvet i hele høst, og startskuddet går allerede 2. september, forteller programdirektør Jarle Nakken i TV 2, i en pressemelding.