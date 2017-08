Starter jakten på ny styreleder

Hadsel

I begynnelsen av juli ble det kjent at Lars Rask har bedt om avløsning som styrelder for Hurtigrutens Hus.

Jobben med å få dette avklart starter opp for fullt i neste uke.

På spørsmål fra VOL på hvor langt man er kommet i prosessen med å finne en erstatter, svarer ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik følgende.

Fortsatt konstituert

– Dette må jeg snakke med gruppelederne om når alle er tilbake. Tidligst neste uke. Avklaring kommer i kommunestyret oktober, sier hun og fortsetter;– Inntil videre løser styret dette internt og etter min kjennskap på en tilfredsstillende måte. Vi har et styre som fungerer godt og jobber hardt og målrettet til det beste for Hurtigrutens hus – både innholdsmessig og økonomisk.Etter at Jon Lauvland Pettersen var ferdig som daglig leder for Hurtigrutens Hus i fjor, har Ketil Johsen vært konstituert som daglig leder for Stokmarknes kino og kulturdelen. En avklaring om hva som skjer videre med stillingen som daglig leder for Hurtigrutens Hus vil naturlig nok ikke avklares før ny styreleder er på plass.