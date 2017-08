Vesteråling med i «71 grader nord»

Hadsel

Marius Holst fra Stokmarknes er én av tolv deltagere i høstens sesong av TVNorge-programmet «71 grader nord», som har premiere 29. august.

I realityserien skal en gruppe deltakere skal ta seg fra Lindesnes til Nordkapp. Ferden er inndelt i faser og én deltager sendes hjem i hver episode, ifølge Wikipedia.

Den tidligere toppalpinisten Tom Stiansen er programleder for «71 grader nord», som har gått på TV Norge siden 1999.

– Har kokt etter avsløringen

Holst, som til daglig jobber som kjøkkenassistent og kokk ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes, kan selvsagt ikke avsløre hvor langt han kom. Men han er glad for endelig å kunne avsløre deltagelsen.

– Det er først i dag jeg fikk vi lov å fortelle at jeg har vært med i «71 grader nord». Familien og arbeidsgiveren min har selvfølgelig visst det, og mange har skjønt at noe har vært i gjære, siden jeg har vært mye borte. Men nå har det kokt på Facebook etter at jeg la ut nyheten, forteller han.

Avslørte nyheten med dikt

Holst er glad i å skrive dikt og presenterte nyheten slik på sin egen Facebook-konto:

29. august smeller det till

Denne høsten blir elle-vill

TVNorge skal vise sesong nummer nitten.

Og der havnet jeg, rett i midten.

På fantastiske turer i fjell og på fjord.

Tenk å få værme på 71 grader nord.

Spenn fast beltan, dettan blir fan så rått.

Den vakreste reise, jeg nångang kunne fått.

– Jeg skrev diktet på fem minutter nå i ettermiddag, sier Holst.

Startet som slankeprosjekt

Deltagelsen kom som et resultat av det kanskje mest vanlige nyttårsforsettet: å bli noen kilo lettere.

– Det startet som et slankeprosjekt. Jeg ville ta av meg noen kilo og begynte å trimme litt fra 1. januar. 31. januar fikk jeg vite at det var siste dagen man kunne søke på deltagelse i «71 grader nord». Jeg satt på en dårlig mobil og slet med å få lagt ved bilder og en video, men fikk sendt i vei en enkel søknad.

Det holdt. Holst var én av seks som ble invitert til en audition i Bodø 21. februar. Han fikk tre minutter på seg til å presentere seg selv.

– De tre minuttene brukte jeg godt. Jeg fikk en ny halvtime-time foran kamera til å snakke med meg selv, og etter mye venting fikk jeg tidlig i mars vite at jeg var plukket ut til de siste hundre blant de rundt 3.000 søkerne.

La om livsstilen

I Oslo måtte han gjennom intervjuer med psykolog og produksjonsleder, før Holst var blant de 24 siste som ble vurdert verdig plass i tv-ruta.

– Det var da 50/50 om jeg kom med, siden det er tolv deltagere. Så fikk jeg beskjeden: «Vi vil ha deg med på tur», og det var helt sykt, sier Holst.

Da var det bare å forberede seg hardt i Vesterålen.

– Jeg gikk mange lange turer, jeg sluttet å drikke og la om kostholdet i ukene før innspillingen.

23. april dro han til Oslo igjen, og dagen etterpå begynte vi innspillingen. Og den foreløpig ukjente lange turen opp mot Nordkapp var verdt de harde forberedelsene.

– Det var ganske tungt, men helt fantastisk og et minne for livet. Jeg fikk gjort ting jeg aldri har trodde jeg skulle fått gjøre, mener Holst, som er småbarnsfar, med to barn på tre og seks år.

– Jeg var den eneste deltageren med småbarn. Det var et puslespill å få til før innspillingen, men løste seg veldig bra. Etter innspillingen var det veldig fint å komme hjem igjen også.

Snart premierefest

27. august skal han på premierefest i Oslo, hvor han får se seg selv på skjermen, før det norske folk kan se Holst og de elleve andre deltagerne på «71 grader nord» fra 29. august.

– Jeg har kun sett opptak av meg selv fra klipp på telefonen før, og som så mange andre har jeg syntes at min egen stemme høres helt jævlig ut. Da blir det rart å se seg selv på 70-tommeren hjemme i stua.

Deltagerne får imidlertid se episodene før de vises på tv, under premierefesten.

– Det er jeg glad for. Jeg er veldig spent på hvordan dette er blitt redigert, men jeg tror jeg skal gjøre en ok figur, både når det gjelder språket og fysikken. En idiot tror jeg ikke blir fremstilt som, i hvert fall.

Kurerte høydeskrekken

Og hvordan har det gått med slankeprosjektet?

– Jeg har klart å holde vedlike formen, men har spist litt mer og kost meg litt ekstra i sommer, sier 38-åringen, som tidligere har slitt med høydeskrekk.

– Nå har jeg klart å bearbeide den. Det handler om ikke å bli redd, men holde fokus, samtidig som man respekterer fjellet. Vi har et veldig bra område for flotte turer her i Vesterålen, og nylig gikk jeg faktisk på Hestryggen i Hadsel. Det gikk bare godt, sier den kommende realitystjernen fra Stokmarknes.