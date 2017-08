Notø Vik fikk hederspris

Hadsel

Notø Vik var i en årrekke redaktør i Vesteraalens Avis og ble hedret i en tale av ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik.

– Du har banet vei for mange av oss andre kvinner som har kommet etter deg. Du har vært et forbilde, sa Aasvik.

Notø Vik selv var overrasket.

– Jeg trodde dere spøkte med meg da dere fortalte det, sa hun.

Se hele intervjuet av Notø Vik i videovinduet øverst i saken.

Aasvik pekte på at Margot Notø Vik var en av svært få kvinnelige norske redaktører i landet i 1974, og at hun dermed står i en tradisjon på Stokmarknes. Landets første redaktør het Nanna With, og hun jobbet i nettopp VA. Nanna var, som mange vil vite, datter av Richard With.

– Jeg er helt målløs, og var ikke forberedt på dette i det hele tatt. Jeg er utrolig takknemlig, sa den glade prisvinneren.

Dette er første gang Stokmarknes Vel deler ut hedersprisen. I år nominerte og delte de den ut selv, mens det fra nå av vil være noe innbyggerne kan stemme frem og nominere.

Markedsdagene vil nå pågå på Stokmarknes resten av uka.