Kate Adolfsen strålende fornøyd med markedsdagene:

– Markedet er kommet for å bli

Markedet på Stokmarknes ble lørdag avsluttet med folkefest. Strålende solskinn gjorde sitt til at dette ble den beste dagen på markedet denne gang. Kate Adolfsen i Stokmarknes Vel mener at markedet det er kommet for å bli.