Audun Erikstad knuste bakkerekorden med ett minutt

Hadsel

Løpet ble sist helg utsatt etter at Røde Kors anbefalte arrangørene å gjøre det da det var sterke vindkast på toppen. Lørdag var det så og si vindstille og drepende varmt. Det hindret ikke Audun Erikstad fra Vadsø å løpe opp til ny bakkerekord på smått utrolige 22:39 - noe som er minuttet kjappere enn rekorden fra i fjor på 23:41.

– Hvordan er det mulig å knuse rekorden på denne måten?

– Jeg vet ikke. Det var tungt, men det gikk egentlig over all forventning, sier Erikstad som etter at han la langrennskarrieren på hylla har spesialisert seg på motbakkeløp.

– Fornøyd

Even Magnar Hansen er mannen som startet opp løpet. Han var strålende fornøyd med arrangementet.

– Vi skulle jo gjerne sett at vi fikk arrangert det sist helg, men det gikk ikke. Når det ble slik det ble, så er vi strålende fornøyde med over 100 påmeldte. Forholdene er jo også fantastiske, så dette må vi bare være kjempefornøyde med.