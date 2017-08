Tohjulsfest for veteraner

Hadsel

Tore Geir Olsen i Vesterålen motorhistoriske klubb og leder Hans Tore Bråten i Norsk Tempoklubb er to av de som står bak helgens tohjulstreff i Hadsel. Gamle Taen skole er samlingsstedet for tohjulsfantastene. Motorsyklene og mopedene ferdes i felles følge rundt Hadseløya, i trivelig mopedfart, til glede for mange nostalgikere.

På Stokmarknes var det oppstilling av kjøretøy på torget, før samlingen med sykler vendte tilbake til Taen.

Hans Tore Bråten er bosatt på Stokmarknes, og er også formann i styret for Norsk tempoklubb.

- Norsk Tempoklubb ble stiftet i 1990 av Reidar Kjelløkken og Hans Tore Bråten, opplyser klubben selv. Det er i overkant av 5000 medlemmer i klubben.

- Til tross for mange medlemmer, så ser vi på oss selv som en liten og sjarmerende klubb å være medlem i. Snobberi er for oss et fremmedord. Vi kjører enkle små sykler, og da er standarden deretter, fremholdes det.



Historisk

Om historien til Tempo kan man på Wikipedia lese at den første motorsykkel som ble merket Tempo var en Sachs 98-kubikk, laget i tidsrommet 1934-39. Utgavene Standard, Sport, Luxus og trehjulingen Transport gir gjenklang hos kjennerne. Det samme gjør utgaven Villiers.

Den første mopeden med Tempo-merket ble laget i 1951. Den hadde navnet Handy. Den så ut som en sykkel, og hadde pedaler.



Moped med pedaler

Modellene Comfort, Swing og Corvette kom på markedet på 50- og 60-tallet. Det kom også flere modeller fra den legendariske, norske motorsykkel- og mopedprodusenten.

Tore Geir Olsen i Vesterålen motorhistoriske klubb sier følgende om aktivitetene laget:

- Vi holder koken i klubben. Totalt er vi rundt 100 medlemmer. Tohjulsløpet er et samarbeid mellom Tempoklubben og oss. Det er andre året vi har dette løpet, og ønsker å mobilisere. Tempoklubben har mange medlemmer i distriktet. Noen er medlemmer hos oss, mens noen er bare med i klubben.



Denne gangen var det 14 kjøretøy med på tur, og det er litt flere enn ved tilsvarende tur i fjor.

Det er definitivt bilene som utgjør hovedtyngden av kjøretøyene i den motorhistoriske klubben.

Det er også kommet en Amcar-klubb til i Vesterålen, og den samarbeider med den motorhistoriske klubben, opplyser Tore Geir Olsen.