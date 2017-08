– Bushro følte hun ikke hadde noen annen utvei

Hadsel

Bushro Jama skal ha gått «under jorda» Bushro Jama, som for kort tid siden fikk oppholdstillatelsen sin opphevet, har forlatt bostedet sitt på Stokmarknes.

– I frykt for tvangsretur til Somalia er Bushro på nytt drevet på flukt etter avgjørelsen fra Utlendingsnemnda, forteller advokaten til VOL i ei tekstmelding tirsdag.

Dette kommer etter at det mandag kom frem at Bushro Jama i all hast har forlatt bostedet på Stokmarknes med familien.

– Bushro la igjen et brev hvor hun forklarte at familien ikke hadde annen utvei, og at de ikke turte å oppholde seg her i påvente av videre prosess, da tvangsretur kunne skje når som helst, fortsetter han.

– Takker for støtte

I brevet takket hun sine støttespillere.

– Hun takket for all støtte, og presiserte tydelig at hun aldri har løyet for de norske myndighetene, skriver advokaten før han kommer med en kraftsalve mot Utendingsforvaltningen:

– Utlendingsforvaltningen har dermed lyktes i å ødelegge en godt integrert familie, samt foreldrenes og barnas fremtidsplaner i Norge, og tvunget dem til et liv på flukt og søk etter beskyttelse et annet sted, skriver Riibe-Stokland i Advokatfirmaet Wold AS.