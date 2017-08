20-årsjubileum for Rødbrygga

Hadsel

– Nå må dere forsyne dere med kake, sier Bjørn Stordahl Olsen til flere fremmøtte stamgjester som hadde tatt turen for å markere jubileet.

Dørene på Rødbrygga, på Stokmarknes, ble offisielt åpnet 29.august 1997. Det var en stolt innehaver som da ønsket folk velkommen.

– Endelig er drømmen å få noe eget oppfylt, uttalte Stordahl Olsen til Vesteraalens Avis den gang.

Fikk ny drakt

Det eksisterte riktignok en Rødbrygge før den tid også, men i mye mindre og utstrakt form. Etter omfattende oppussing og renovering hadde det blitt pub i to etasjer, med både scene- og dansegulv.

– Stedet så ut som en rønne da jeg tok over, sier Olsen til VOL i forbindelse med jubileet.

Når han skuer tilbake på de 20 årene som har gått siden åpningen, synes han tiden har gått fort.

– Det har vært en veldig artig tid. Årsaken til at jeg startet stedet var fordi jeg ville skape min egen arbeidsplass, sier han.

Gode tider

Ifølge innehaveren har både driften og besøkstallene gått bra hele veien.

– Vi har ikke hatt nevneverdige problemer, bortsatt fra litt trøbbel i forbindelse med innføringen av røykeloven i 2004, men dette er ikke en dag der man skal være negativ, smiler han.

Intensjonen med Rødbrygga har hele tiden vært at den skal være et sted for alle, noe Stordahl Olsen mener at den har blitt.

– Det har blitt en samlingsplass for personer i alle aldre. Vi skal være folkelige og har stor takhøyde. Folk har vært flinke til å bruke oss, men vi håper selvsagt at enda flere tar turen i fremtiden. Rødbrygga er et utested med et variert tilbud, sier han.

Større markering i oktober

For dem som føler seg snytt for en større og mer omfattende markering av 20 års-jubileet, forsikrer eieren at det kommer.

– Vi skal ha en større markering i oktober, med leverandører. Men den vil være åpen for alle. Da skjer det en del ting, slår Bjørn Stordahl Olsen fast.