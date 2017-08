Bushro Jama skal ha gått «under jorda»

Hadsel

Bushro Jama fikk for omlag to uker siden avslag på klagen om opphevelsen av oppholdstillatelse i Norge.

– Fikk oppholdstillatelsen på falske premisser – Vi har forståelse for at Bushro Said Jama synes det er utfordrende å få oppholdstillatelsen tilbakekalt nå, men dette var en tillatelse hun fikk på falske premisser, mener områdeleder Nina Ø. Skaugvolldal i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det kan ha ført til at hun og familien, hennes mann og deres to barn, har gått «under jorda».

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først tidligere i dag.

Dette kommer frem på Facebook-sida «Hjelp Bushro Jama».

Støttespiller Dina Nilsen skrev i går følgende:

«Tusen takk for all støtte i Bushro si sak! Etter at ho fekk klaga avvist og fekk ny utreisedato, var ho veldig fortvilt. Nokre dagar seinare bestemte familien seg for å reise, utan å etterlate spor. Pengane vil bli ståande på konto i tilfelle ho tar kontakt. Om eit års tid vil vi avgjere om det resterande beløpet kan overførast til flyktningehjelpen eller ein annan relevant organisasjon. Saka er langt frå eineståande. Vi må halde fram å bry og og engasjere oss når verda er urettvis!», skriver hun på facebook.

Fortvilet

VOL snakket med Bushro Jama like etter at klagen hennes på opphevelsen av oppholdstillatelsen hadde blitt endelig avvist.

Da var hun fortvilet over avslaget og fortalte gråtende om at hun ikke kunne dra hjem til opprinnelseslandet.

– Om jeg drar dit blir jeg steinet. Jeg kan ikke. Jeg skjønner ikke hvordan de kan gjøre dette mot oss. Vi har ikke gjort noe galt, vi har gjort det vi kan for å skape oss et godt liv her, sa hun til VOL da.

Hun sa da at å reise tilbake til Somalia ikke var et alternativ og at de da eventuelt måtte prøve å dra til et annet land.

En rettssak var et alternativ hun var villig til å forsøke, men hun sa da at dette ville være veldig kostbart.

Penger er kommet inn til en konto opprettet for Bushros håp om rettsak. Disse pengene vil bli stående til situasjonen er klarere.

Kritisk

Advokat Daniel Riibe i Wold AS har gjennom hele prosessen hevdet at saksbehandlingen Bushro Jama er gjenstand for, er kritikkverdig.

Riibe mener denne saken bør avgjøres i Oslo tingrett, hvor man kan få alle fakta på bordet.

Han har tidligere sagt at han opplever myndighetene har jobbet ut fra en hypotese om at Bushro Jama har løyet, uten å ta hensyn til faktorer som kan tale for det motsatte.

VOL har forsøkt å komme i kontakt med Riibe i dag, foreløpig uten hell.

Vi kommer tilbake med mer.