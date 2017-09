Hadselseilas til helgen

Hadsel

Det er klart for den årlige seilasen «Kvitt brød». Bak arrangementet står som vanlig Vesterålen seilforening. Jakob Normann Jacobsen forklarer til VOL at utfordrende vindforhold gjennom mange år i fjor førte til at man la om ruta noe. Det samme gjør man i år.

Seilasen går fra Stokmarknes ut mot Gjæva via Langøysundet. Båtene runder Gjæva og passerer tilbake nok en gang under Hadselbrua. Dersom det blir veldig gode vindforhold vil seilforeningen vurdere å la båtene runde Hoholmen ute i Hadselfjorden. Dersom det er vanskeligere forhold vil man i stedet vende tilbake forbi Stokmarknes og runde Klubba ved Holmsnes, forklarer Jacobsen.

– Det er til nå meldt på 10 båter fra Harstad, Svolvær og Vesterålen. Vi regner med at det kan komme til noen flere båter i timene før start lørdag, tror Jacobsen.