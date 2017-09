Melbo kjørte over Grovfjord

Hadsel

Vi har knapt sett Melbo bedre enn i denne kampen. Laget overbeviste lørdag mot Grovfjord og vant til slutt hele 5-0.

Kampens store profil ble Ruben Tollefsen, som scoret tre av målene.

Andre omgang:

Melbo var totalt overlegen og kjørte over Grovfjord gjennom hele kampen. Laget virkere å være sterkere enn noensinne, både spillemessig og når det gjelder kvaliteten på spillere.

Spesielt artig er det at de kunne bytte ut erfarne med unge spiller som gjør en veldig god jobb. En fortjent 5-0-seier til Melbo.

Første omgang:

Dagens dommere var Reidar Grønbeck fra Kvæfjord, som har med seg Jan Anselm Kristoffersen fra Nord/Sprint og Jørgen Hegstad fra Sortland. Forsvarsrekka, bestående av Mikael Olsen, Yngve Grøm Steinum, Aleksander Reinholdtsen og Einar Pettersen har vært bunnsolide, og særlig sistnevnte har bidratt stort fremover på banen. Midtbanen, med Robertsen, Moss, Pedersen, Tollefsen og Hansson har spilt seg til mange store sjanser. Og med storskårer Torjus Nikolaisen i stormform har dette vært en herlig omgang av MIL. For de som har Grovfjord i sine hjerter må vi dessverre konkludere med at omgangen har vært nitrist for de oransje.

Melbos tropp:

Grovfjords tropp:

• 1 Karl Harald Bruun

• 2 Jostein Kajander

• 5 Eirik Christensen

• 6 Sindre Vegard Reinås Brandsegg

• 12 Tor Andre Hansen

• 16 Magnus Johnsen

• 17 Ernst Harald Hermansen

• 18 Ola Johan Hoff Svendsen

• 19 Andreas Kvernmo Martinsen

• 21 Joacim Martinsen

• 22 Jonas Kristoffer Rasmussen