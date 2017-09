Du kan sende inn spørsmål nå

Hadsel

Freinerg beskriver seg selv som båtentusiast, og trebarnspappa. Etter kommunevalget i 2015 måtte Freiberg overlate ordførerklubba til Siv Dagny Aasvik (Ap).

Etter kort tid fikk han ny jobb som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Jobben hadde han til i vår.

I Frps valgprogram profileres Freiberg som en klar tilhenger av oljevirksomhet i havområdene utenfor Nordland. Det inkluderer Lofoten, Senja og Vesterålen.

