Får 21 konsesjoner av Per Sandberg

Hadsel

Fiskeridirektoratet har tidligere avvist Inge Berg og Nordlaks forespørsel om å få konsesjon i forbindelse med sine havmerder.

Ba om det dobbelte

Berg ville i utgangspunktet ha 39 konsesjoner for tre havmerder. Fiskeriminister Per Sandberg har sett på saken og bestemt seg for delvis å omgjøre vedtaket.

– Du får ikke all konsesjonene, det er for mye. Men du skal få en del. Havmerd nummer én er enkel å vurdere, men så er det å finne forskjell på nummer én og nummer to. Du får 13 konsesjoner på én, men du får ingenting på to. I stedet har vi slått sammen to og tre, der du får åtte, som til sammen blir 21. Og så tror vi at prosjektet vil ha slik vekst at du etter hvert kan få mer, sa Sandberg til Berg tirsdag.

– Du får ikke alt du har søkt om, men du får noe. Du har fått delvis medhold, sier Sandberg.

Innovasjon

– Jeg mener det er ved utvikling av begge disse anleggene at innovasjonseffekten blir størst. Prosjektet treffer en av hovedmålsettingene med utviklingstillatelser, nemlig å utvikle ny teknologi som kan bidra til å løse arealutfordringer som næringen har. Nordlaks har dokumentert godt nok hvordan de skal utvikle prosjektet videre via å høste erfaringer med utviklingen av Havfarm 1 og til byggingen av Havfarm 3, sier Sandberg.

Tall som Nordlaks har presentert tilsier at det vil koste selskapet om lag to milliarder å gjennomføre prosjektet.

Konkurransedyktig

Sandberg presiserte videre at det har vært en vanskelig jobb for direktoratet.

– Det er mange ulike prosjekter og vanskelig å utvise skjønn. Fremtiden handler om å være best, og da må man være konkurransedyktig, sier Sandberg.

– Dette er en fantastisk dag for Nordlaks. Jeg er nesten rørt, sier Inge Berg.

Han fortalte videre at han har hatt mange besøk på bedriften opp gjennom årene, men aldri ett som har skapt så mye glede som Sandbergs kunngjøring.

– Av alle besøkene vi har hatt på Nordlaks, er dette den aller største, sier Berg.