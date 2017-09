Utsetter konsert med Morten Abel

Hadsel

Opprinnelig skulle Abel entre scenen på Hurtigrutens Hus 1. desember, men slik blir det altså ikke. Kanselleringen skyldes derimot ikke sykdom eller annet frafall. Han er nemlig opptatt med å spille inn ny plate.

– Det handler rett og slett om at han ønsker å gjøre ferdig den nye cd-en sin, slik at han lettere kan promotere den og ikke minst spille låter fra den i forbindelse med konserten, sier konstituert daglig leder ved Hurtigrutens Hus, Ketil Johnsen.

Eksakt når den utsatte konserten kommer til å finne sted, er ikke avgjort.

– Vi jobber med å finne datoen, som blir en gang tidlig på nyåret, sier Johnsen, og legger til at de som allerede har kjøpt billett kan bruke den i forbindelse med den utsatte konserten.

Abel har gitt ut en rekke album som frontfigur i bandene Mods og The September When, og ett med Pelz. De siste 20 årene har han gjort seg bemerket som soloartist og har foreløpig, før det nye, gitt ut totalt åtte soloalbum, inkludert Best off. Den foreløpig siste utgivelsen, «I Fullt Alvor», kom i 2015.