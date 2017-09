– Glad vi kan legge ei turbulent tid bak oss

Hadsel

Bakgrunn: Enighet mello Hjørdis og Oddgeir Nilsen og Hadsel kommune

Det sier han i forbindelse med at det fredag ble offentliggjort at det er kommet til enighet mellom arbeidstakerne Hjørdis og Oddgeir Nilsen, som tidligere var ansatte ved Sandnes skole.

– Jeg synes avtalene ble bra og forhåpentligvis gjør dette at begge parter kan gå tilbake til sitt virke med gode følelser, sier Teigen og fortsetter.

– Pressemeldingen viser at Skolenes Landsforbund er positivt innstilt til Hadsel kommune.

Han ser nå fremover.

– Jeg kommenterer ikke personalsaker, men på generell basis kan jeg si at vi har ei vanskelig og utfordrende tid bak oss. Både med skolebruksplanen og personalsaker generelt. Det har utfordret samarbeidsklimaet. Det har også dere i media dokumentert for all verden, så det er ingen hemmelighet. Det blir nå godt å komme tilbake til en normaltilstand for alle parter.

– Dere har i prosessen rundt skolebruksplan og personalsaker fått en del kritikk utenfra for å ikke være åpen nok. I denne saken publiseres avtalene med de to arbeidstakerne i sin helhet. Hvorfor?

– Alle parter så det som hensiktsmessig at avtalene ble offentliggjort. Vi i kommunen ønsker åpenhet i alle saker, men på generell basis har vi et lovpålagt ansvar å holde enkelte ting utenfor offentligheten, deriblant arbeidstakeres tjenestelige forhold, sier han og fortsetter.

– Vi er åpen i denne saken fordi den har vært i offentlighetens søkelys over lengre tid og derfor i offentlighetens interesse. Dermed er det naturlig at vi behandler denne saken annerledes enn de fleste andre.

VOL har forsøkt å komme i kontakt med Hjørdis og Oddgeir Nilsen, foreløpig uten hell.