Forsikringsselskap må punge ut i eierskifteforsikringssak

Hadsel

Saken dreier seg om en bolig i Hadsel. Et par kjøpte i 2012 en bolig i Hadsel. Boligen ble bygd i 1974 med påbygd 2. etasje i 1988.

Det forelå takst og eierskifteforsikring da paret kjøpte boligen.

Kjøpesummen var på to millioner kroner. Den tekniske verdien på boligen ble satt til 3,89 millioner kroner, mens markedsverdien ble satt til 2,65 millioner kroner av en takstmann.

Boligen var eierskifteforsikret gjennom selskapet Protector.

I taksten kom det ikke frem noen feil med bygget.

Taket ble i boligsalgsrapporten gitt tilstandsgrad 1, noe som tilsier svake symptomer på tilstandssvekkelse. Det ble imidlertid ikke utført noen tilstandsrapport av taket.

Takket begynte å lekke

Fire år etter at de nye eierne overtok boligen, ble det oppdaget en vannlekkasje i taket på ett av soverommene i andre etasje. Hadsel Bygg og Vedlikehold kom så på befaring.

Her kom det frem at det har lekket vann gjennom skruene i taket over flere år og at undertaket hadde gått delvis i oppløsning.

Årsaken til lekkasjen var at en lekter på taket hadde blitt lagt feil.

Eierne fremsatte et krav overfor Protector 22. juni 2017. Kravet ble avvist.

En takstmann ble hentet inn. I skaderapporten kom det frem at årsaken til skaden i taket er mangelfull utførelse på montering og feil dimensjon på luftelekterne. I rapporten kom det frem at lekterne måtte fjernes og undertaket byttes. Utbedringskostnadene ble vurdert til en verdi av 568.980 kroner.

Partene hadde dialog vedrørende prisavslag og det ble fremsatt forslikstilbud. Partene kom ikke til enighet og dermed havnet saken i retten.

Maks 300.000

Saksøker krevde at Protector Forsikring betalte 781.236,25 kroner i erstatning og dekte saksomkostningene.

Protector forsikring uttalte i retten at de erkjente at det reklamerte forhold representerte et vesentlig avvik fra avtalen som gir kjøper krav på prisavslag. De mente på sin side at prisavslaget burde regnes opp mot ventet levetid på denne type tak, som er opp mot 45 år. Levetiden på taket på dette tidspunkt var 28 år.

Dermed var deres påstand at de maksimalt skulle betale 300.000 kroner. De mente også at de skulle betale saksomkostningene.

Rettens vurdering

Retten vurderte det til at det var på det rene at lekkasjene skyldes utett yttertak og feilkonstruksjon. Det ble også lagt til grunn at forfallet på taket hadde pågått over lengre tid.

På grunn av skjønnsmessige årsaker, satte retten prisavslaget til 511.255 kroner.

Protector forsikring ble dermed dømt til å betale 581.266,25 kroner. De ble også dømt til å betale saksomkostningene, satt til 78.845 kroner.