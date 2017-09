Hjørdis og Oddgeir Nilsens konflikter med Hadsel kommune er over

Hadsel

Rådmann i Hadsel Ola Morten Teigen: – Glad vi kan legge ei turbulent tid bak oss Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, sier han er glad for at Hadsel kommune kan legge ei turbulent tid bak seg.

I ei pressemelding kommer det frem at Skolens Landsforbund har kommet til enighet med Hadsel kommune og beklager den belastningen personalsakene har vært for de ansatte og trekker alle påstander.

Både Hjørdis og Oddgeir Nilsen fikk varsel om oppsigelse 3. mars i år.

I pressemeldinga fra Skolenes landsforbund kommer det frem at avtalene med de to også offentliggjøres i sin helhet.

– Skolenes landsforbund og og Hadsel kommune vil i fremtiden ha fokus på et godt samarbeid og det legges vekt på tidlig dialog og medinnflytelse, slik at en i fremtidige saker unngår konflikter og belastninger for personalet.

Hjørdis Nilsen og Oddgeir Nilsen fikk begge brev med forhåndsvarsel om oppsigelse og innkalling til drøfting i mars i år. I perioden i forkant hadde begge to vært krasse i sin kritikk av prosessen rundt flyttingen av ungdomstrinnet på Sandnes skole.

I april beskyldte også Nilsen kommunen for å ulovlig avlytte henne under et møte.

I avtalen mellom partene kommer det frem at Hadsel kommune trekker oppsigelsene. Samtidig trekker Hjørdis og Oddgeir Nilsen sine erstatningskrav mot kommunen.

Begge to får nye stillinger i kommunen i voksenopplæringen på Melbu. Her tiltrådte de formelt 16. august.

Hjørdis Nilsen har fått innvilget fem måneders 100 prosents studiepermisjon for å etterutdanne seg i relevante fag.

Utdrag fra avtalen ser du under.

Detaljert

I avtalen mellom kommunen og de to ansatte samt Skolens landsforbund, kommer følgende frem:



- Kommunen trekker oppsigelsen for begge to.

- Arbeidsgiver beklager at saken har vært oppfattet som tung og belastetende for arbeidstaker og at saken ikke er blitt avsluttet på et tidligere tidspunkt.

- Både Hjørdis og Oddgeir Nilsen trekker erstatningskrav fremmet mot kommunen.

- Nytt tjenestested for Hjørdis Nilsen og Oddgeir Nilsen blir voksenopplæringen på Melbu. Dette med virkning fra 16. august i år.

- Arbeidstakerne beholder alle rettigheter som lønn og ansiennitet samt pensjonsretter som er opparbeidet.

- Hjørdis Nilsen innrømmes 100 prosent studiepermisjon i fem måneder etter avsluttet sykemelding. Det forventes oppnådd 30 studiepoeng i relevante fag for undervisning for fremmedspråkeligeinnen 1. juli 2018. Valg av fag gjøres i samråd med rektor ved Hadsel voksenopplæring.

- Det ytes studiestøtte basert på dokumenterte utgifter til eksamen, samlinger, avgifter og studiematriell. Denne støtten er til begge og er på 30.000 kroner hver. Kun Hjørdis Nilsens avtale omfatter studiepermisjon.

Det kommer også frem at begge partene skal «omtale hverandre nøytralt, samt legge til rette for en konstruktiv gjensidig kommunikasjon.

Tre uker

I pressemeldingen fra Skolenes landsforbund kommer det frem at samtalene mellom partene de siste tre ukene har vært konstruktive og at det er i denne perioden grunnlaget for avtalen ble lagt.