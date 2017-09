Bygger ny Trollfjordhytte

Hadsel

Turlagets hytte i Trollfjorden er et populært turmål, som ifølge turlagsleder Trond Løkke har hatt voldsom økning i antall besøk de siste årene. Hytta er fra 1994 og har åtte sengeplasser, og nå har turlaget bestemt seg for å bygge en helt ny hytte med 10 sengeplasser, som skal komme i tillegg til den gamle.

Starter bygging neste sommer

I høst har turlaget gått i gang med arbeidet.

– De siste helgene er fundamentet til den nye hytta blitt ferdigstilt, slik at bygginga kan starte allerede i slutten av juni neste år, før all snø og tele i bakken er borte. I tillegg er det satt inn nye dører på uthus og den gamle hovedhytta, da all snø og fuktighet hadde gjort de gamle dørene både skjeve og dårlige, forteller Løkke i en pressemelding.

Hytta ligger 405 meter over havet, rett ved Isvasshaugen. Det er mye snø i området, så det har ikke bare vært enkelt å finne en passende tomt til den nye hytta.

– Heldigvis var det en knaus i umiddelbar nærhet til dagens hytte og uthus som var flat og stor nok til en ny hytte. Det blir en fantastisk beliggenhet med utrolig utsikt mot Trollfjordfjellene, mye bedre enn dagens hytte, forteller Løkke.

Får tilsynskvarter

Den nye hytta blir på vel 70 kvm, men rundt 15 av disse skal brukes til et eget tilsynskvarter.

– Det store besøket gjør at vi bør ha mye oftere tilsyn enn tidligere, gjerne hyttevakter boende på hytta i høysesong, og da er eget tilsynskvarter helt nødvendig for å få frivillige til å stille opp i tilstrekkelig grad, sier Løkke.

Han sier at erfaringene med tilsynskvarter på Snytindhytta og Guvåghytta er så gode at det er riktig satsing å bygge et slikt på Trollfjordhytta.

– På grunn av byggearbeidene neste år, vil dagens hytte måtte påberegnes å være stengt mye av perioden fra slutten av juni til rundt 1. september. Målet er at byggearbeidene skal være avsluttet til høstmørket inntrer, og at hele anlegget kan åpnes i slutten av august. Men fram til slutten av juni neste år kan hytta benyttes som tidligere, avslutter Løkke.