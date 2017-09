Reklamefilmen til Trollfjord-innspilte «Downsizing» er ute

Hadsel

Det vakte nokså stort oppstuss da den kjente skuespilleren Matt Damon (kjent fra Jason Bourne, Den enestående Will Hunting, Redd menige Ryan, Ocean-filmene og en rekke andre kjente filmer) landet i Lofoten i fjor sommer for å spille inn filmen «Downsizing».

Skuespilleren sa ifra på forhånd at han gledet seg til å komme til Lofoten og Vesterålen.

– Det er en del av verden jeg bare har sett bilder fra, men jeg har aldri vært der før. Med finsk og svensk avstamning har jeg røtter i den delen av verden, og jeg er kjempespent og gleder meg enormt, ikke bare til å filme der, men til å være på oppdagelsesreise. Det blir fantastisk, sa firebarnsfaren Matt Damon før han kom.

Deler av filmen ble spilt inn i Trollfjorden, som ligger i Hadsel kommune. Det førte for øvrig til en minikrangel mellom Lofoten og Vesterålen om den kjente fjorden «egentlig ligger».

Mange vesterålinger har vært involvert i filmprosjektet. En av disse er Kathrine Solhoff, som jobbet med dekorasjoner under filmen. Det var stort hemmelighetskremmeri rundt innspillingen.

– Vi kan ikke uttale oss for mye om handlingen eller innspillingsplanen. Og vi får ikke si noe om ankomst eller avreise for filmstjernene, sa dekoratøren da Vesteraalens Avis snakket med henne i forbindelse med innspillingen.

Reiselivsnæringa i Vesterålen var svært positiv til at filmen ble spilt inn lokalt i Vesterålen.

–Det er med på å bygge opp Vesterålen som reisemål. Det er helt opplagt. Filmturisme er et svært aktuelt satsingsområde. Bare se på «Ringenes herre» og hva det har betydd for New Zealand. Og med våre spesielle sceniske kvaliteter ved havet så er det få stedet i Europa som kan måle seg, sa Roy Odd Schøyen, leder av Vesterålen Reiseliv i forbindelse med innspillingen.

Filmen kommer lanseres i desember.