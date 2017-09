– Vi håper at flere ungdommer kommer

Hadsel

Fjorårets utgave av elveløpet var en formidabel suksess. Arrangørene håper at det blir like lystig i år og forteller at det er lagt ned mye arbeid for at publikum skal få gode opplevelser.

– Arbeidet har vært lystbetont, ikke minst fordi vi har blitt møtt med engasjement og positivitet når vi har spurt folk og organisasjoner om å bidra, heter det i en pressemelding.

Lager stor installasjon

I fjor deltok det irske landskapsteatret LUXe under arrangementet. Da viste de frem en installasjon med et stort hjerte og små lanterner i elva. Mange lot seg fascinere av atmosfæren det skapte.

Nå returnerer kompaniet for å sette et enda større preg på Elvelangs og bekk i-mellom.

– De vil ha en stor installasjon langs løypa, i tillegg til at de har regien på en felles avslutning. Vi er spent på hvordan en felles avslutning vil bli mottatt av publikum, for dette har vi ikke hatt tidligere år. Den siste halvtimen er satt av til at alle samles ved et jordet midt i løypa, heter det i pressemeldingen.

Vil ha flere ungdommer

Et av målene med årets versjon av Elvelangs, har vært å få med flere ungdommer, både i forbindelse med forberedelser og som innslag langs løypa.

– Vi er glad for at vi har lyktes med å få dette til. Blant annet har vi etablert en «Ung scene», der inviterte ungdommer vil ha kulturinnslag.

Overraskelse

Det blir også flere kulturinnslag i løypa, der både nye og tidligere deltakere er med. Bidrag fra profesjonelle kulturutøvere blir det også.

– Uten å avsløre for mye, vil de si at de representerer et kulturuttrykk som ikke har vært tidligere presentert på Elvelangs og bekk-i-mellom.

Nå håper arrangementskomiteen at folk tar turen fredag kveld og oppfordrer ellers til å kle seg godt.