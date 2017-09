Utlignet to minutter på overtid

Hadsel

Lofoten var det beste laget i første omgang og viste hvorfor de ligger som nummer tre på tabellen og i tillegg er avdelingens mestscorende lag. Stålbrott kjempet seg gradvis inn i kampen igjen etter mål av Sivert Berg og Torbjørn Miklegard. Selv om Lofoten hadde ballen mest og presset godt på i andre omgang, så det lenge ut til at kampen skulle ende uavgjort.

Men så fikk gjestene straffe rett før slutt, som lagets playmaker og kaptein Kristoffer Nessø plasserte i mål. Stålbrott ville det annerledes. Etter en solid sluttspurt, godt hjulpet av slett keeperspill, utlignet Karl Christian Karlsen til 3-3, to minutter på overtid.

– Utrolig deilig at vi klarer å få med oss et poeng, selv om det satt langt inne, sier en fornøyd Stålbrott-trener Bernt Ola Burchardt etter kampen.

- Bittert

En som på ingen måte uttrykte like stor glede over resultatet, var Lofoten-trener Terje Wangsvik Hansen.

– Dette var bittert og det var ikke fortjent. Men slik går det når man lekker i forsvar. Vi roter det til for oss selv, sier han.

Før kampen lå Lofoten på en solid tredjeplass på tabellen, henholdsvis tre og fire poeng bak Leknes og Melbo. Med seier over Stålbrott hadde de fortsatt hatt heng på de to topplagene, som barker sammen førstkommende helg. Et uavgjort resultat i den kampen, ville for alvor sendt Lofoten inn i kampen om opprykk, under den forutsetning at det hadde slått Harstad B på hjemmebane. Slik blir det ikke. Nå har det tapt terreng og ligger fem poeng bak Leknes tre runder før slutt.

– Nå må vi fordøye dette poengtapet før vi snakker om neste kamp. Først i morgen er vi klar til å se fremover mot de resterende kampene, slår Wangsvik Hansen fast.

God innsats

Stålbrott-trener Burchardt er imponert over egne disipler i kampen mot Lofoten.

– Jeg synes at vi ble stadig bedre utover i kampen. Vi presser dem og får til slutt belønning to minutter på overtid, selv om det så stygt ut da Lofoten scoret på straffe like før slutt, sier Burchardt.

Han lar seg stadig imponere over Stålbrotts evne til og aldri gi opp.

– Det handler om innsats. Guttene står på til siste slutt og får til slutt belønning. Det er veldig sterkt, sier han.

Samspilt lag

Burchardt er også imponert over motstanderen, som han mener utmerker seg på særlig ett område.

– Ingen av de andre lagene i divisjonen har et så drillet system som Lofoten. De er veldig samspilte og derfor utfordrende å spille mot, sier han.

Neste kamp for Stålbrott finner sted om en uke, borte mot Grovfjord. Det blir ingen spasertur, ifølge treneren.

– De ligger rett bak oss på tabellen og har et godt lag. Det kommer til å bli en tøff kamp, slår Bernt Ola Burchardt fast.