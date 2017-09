Ronny Gabrielsen ny gruppeleder i Hadsel Frp

Hadsel

Han heter Ronny Gabrielsen og bor på Melbu og er kommunestyrerepresentant for Frp i Hadel. Det ble klart etter at partiet hadde møte mandag kveld.

VOL har ikke lyktes å få en kommentar fra Gabrielsen i dag.

Gabrielsen overtar for Camilla Skog Rodal, som trer ut av politikken for å bli daglig leder i familiekonsernet Norengros Helseservice.

Camilla Skog Rodal har nå formelt søkt kommunestyret om fritak fra politikken.

– Jeg søker med dette om permisjon fra alle politiske verv i 1 år fra dags dato. Som følge av et generasjonsskifte i Helseservice Engros AS har jeg per 01.08.2017 tatt over som daglig leder i firmaet, dette medfører en vesentlig større arbeidsbelastning på meg enn tidligere. Jeg har fått en rekke nye arbeidsoppgaver som jeg er nødt til å sette meg inn i. I tillegg har vi ikke fått tilsatt noen i min tidligere stilling, noe som tilsier at jeg per dags dato må besørge to stillinger i firmaet. Som følge av dette ser jeg at arbeidbelastningen blir for stor i kombinasjon med de politiske vervene jeg nå har, heter det i søknaden fra Rodal.