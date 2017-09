Milliardene renner inn

Hadsel

SSB melder at det i forrige uke ble eksportert 19.307 tonn fersk laks i forrige uke. Det var 5,7 prosent opp fra uka før. Oppnådd ferskpris var 53,81 kroner kiloet, som var ned 3,1 prosent fra uka før.

De siste årene har lakseprisen pleid å snu oppover på denne tiden av året. Ifølge laksemarkedet FishPool er forventningen de samme i år. Det forventes et friskt oppsving mot høsten. Det er inngått avtaler om å selge laks i desember på nivå som er 12-13 kroner høyere enn «spotprisen», som settes hver fredag for påfølgende uke. I perioden november til mai er det inngått kontrakter på nivå over 60 kroner kiloet, går det fram av materiale fra FishPool.