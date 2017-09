Ble med på dans

Hadsel

I anledning Folkehelseuka var det "Blimed-dans" for alle barnehagene Stokmarknes. Her danset de "Blimed-dansen" sammen, under kyndig ledelse. Etter gjennomført dans spiste barna sunn frukt sammen. Hele uka har barnehagene hatt fokus på mat og helse.

Det har ellers også vært mer fokus på at det er Folkehelseuka. Både skoler og barnehager har markert på ulike vis.

Torsdag ettermiddag gikk elever ved ungdomsskolen på Stokmarknes fra dør til dør med bøsser. Ungdommene har kanskje i varierende grad klart å promotere sitt budskap godt nok, men de aller fleste har uten tvil gjort en veldig god innsats for Demensaksjonen 2017. Dersom du ikke har fått gitt bidrag til demensaksjonen, kan det gjøres eksempelvis på Vipps, til nummer 2216.