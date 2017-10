Kurt Jenssen ser frem til å bli heltidspolitiker

Hadsel

– Vi gjorde et godt valg og fikk to politikere fra fylket inn på tinget, inkludert Siv Moslet som var gruppeleder. Det har vært en pågående prosess i gruppa der valget til slutt falt på meg, sier Jenssen.

Fortsetter som vara

Vervet som gruppeleder innebærer at politikeren må tilbringe mesteparten av tiden som gruppeleder i Bodø, der fylkestinget er lokalisert.

– Jeg kommer til å pendle, men blir nok mest i Bodø på ukedagene, opplyser han.

Selv om Senterparti-mannen snart skal bruke sine politiske krefter primært på fylkesplan, betyr ikke det at han forsvinner ut av lokallagspolitikken i Hadsel.

Han skal fortsatt være gruppeleder for Hadsel Sp, i tillegg til at han fortsetter i vervet som varaordfører.

– I dag er jeg varaordfører i 50 prosent stilling. Nå går jeg ned til 20 prosent, og jeg blir altså gruppeleder i 80 prosents stilling. Jeg tror det er en løsning vi skal få til å fungere, sier han.

Skal føle på ting

Det er ikke meningen at Jenssen får noe slags avlastning som varaordfører, og han presiserer at vervet faktisk var en 20 prosentstilling tidligere.

Stillingen ble økt til 50 prosent for at fordelingen mellom arbeidsoppgavene skulle bli jevnere.

– Nå må jeg først erfare hva arbeidet som gruppeleder innebærer og består i, og i hvilken grad vervene lar seg kombinere. Det vil uansett være viktig at det blir en positiv opplevelse, og at jeg får plikter og aktiviteter til å gå opp. Vi får heller vurdere om vi skal gjøre nyvalg senere dersom det blir for mye, sier han.

Gleder seg

Jenssen legger ikke skjul på at han gleder seg til å bli gruppeleder for Sp i fylket, men innrømmer samtidig at han er en smule usikker på hva som venter i Bodø.

Etter 30 år i oppdrettsnæringa ser han fram til en ny hverdag.

– Det blir spennende å starte på helt nye arbeidsoppgaver og å være i en helt ny situasjon. Jeg vet ikke helt hva jeg går til. Det blir i alle fall spennende. Å arbeide nærmere inn på fylkesrådene og resten av fylkestingsgruppa er noe jeg ser fram til, sier han.

Jenssen skal i første omgang være gruppeleder på fylkestinget i to år, fram til neste kommunevalg i 2019.