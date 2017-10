Hadsel

Politiet fikk tirsdag formiddag melding om en bil som hadde kjørt av veien på Hadselmyran.

Tre personer satt i bilen. Politiet melder på Twitter at det ikke er meldt om personskader, men sier til NRK at én av dem klaget over nakkesmerter etter utforkjøringen.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, opplyser politiet til NRK.