Avgjør om Stokmarknes får ny ungdomsskole

Hadsel

Torsdag 28. september tok formannskapet i Hadsel opp byggingen av ny ungdomsskole på Stokmarknes. Flertallet ønsket å bygge en ny skole og dermed erstatte dagens bygning, en løsning har en kostnadsramme på i underkant av 200 millioner kroner.

Rådmannen foreslår renovering til 150 millioner kroner Rådmannen i Hadsel innstiller en renovering av Stokmarknes skole til en pris av 173 millioner kroner, men kommer også med en ny kanin ut av hatten, nemlig et alternativ fire.

Alternativene

Alternativ 1: Rivning av musikkrom, personalrom, bibliotek, gymsal 1, basseng samt gymsal 2, samt F-, H-og G-blokk (glasshus). Renovering av A/B blokk(barneskolen). Nybygg av ca 4100 kvadratmeter. Prislapp 197 millioner kroner.

Alternativ 2: Klasserom beholdes i bygg F og H, mens spesialrom, arealer for personal og administrasjon bygges nytt. Det må også bygges nytt allment læringsareal for ett klassetrinn. Nybygg på cirka 2900 kvardatmeter. Prislapp 195 millioner kroner.

Alternativ 3: Det bygges nye arealer for allment læringsareal, mens bygg F og H renoveres og bygges om for spesialrom og arealer for personal og administrasjon. Prislapp 173 milloner kroner.

Rådmannen innstiller alternativ 3, men han foreslår også et alternativ 4 med en prislapp på 150 millioner kroner.

Alternativ 4: Det går ut på nye klasserom for ett trinn, renovasjon av F- og H-blokk, rivning av musikkrom, personalrom, bibliotek, basseng samt gymsal 2.

I tillegg forslår han en renovering av F-, H-, G-blokk (glasshus) samt Gymsal 1 og A og B blokk(barneskolen).

I dette alternativet vil det komme et nybygg av cirka 1800 kvadratmeter.

Totalt er dette kostnadsberegnes til cirka 150 millioner kroner.

Mer info

I formannskapet fortalte rådmann Ola Morten Teigen at han ville gi mer info om alternativene i torsdagens kommunestyret.

– Det handler om at vi ikke har personell som kan svare godt på alle spørsmålene her i dag, som for eksempel ingeniør. I tillegg handler det om prisvekst. Samtidig er skolen på Melbu en barneskole og skolen på Stokmarknes en ungdomsskole, sa han da.