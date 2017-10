Freiberg blir fiskeripolitisk talsmann for FrP

Hadsel

Dette melder Fremskrittspartiet i ei pressemelding.

– Jeg er beæret over tilliten jeg har fått ved å bli valgt til partiets fiskeripolitiske talsmann. Dette er et felt som er viktig for partiet, og jeg gleder meg til å samarbeide med fiskeriminister Per Sandberg, sier Freiberg.

– Viktig ressurs

Han sier videre at fisk vil bli en enda viktigere naturressurs i tiden som kommer når det gjelder forsyning av verden med mat, arbeidsplasser i distriktene og inntekter til AS Norge.

– Det er klart jeg er glad for å få ansvar for et politikkområde som er så viktig for Nordland og hele landsdelen for øvrig.

– Være der det skjer

Freiberg sier videre at han skal bruke den første tiden på å sette seg godt inn i de områder han har jobbet minst med.

– Målet mitt er å være der det skjer og det å møte de ulike aktørene i næringen anser jeg som viktig for å gjøre en best mulig jobb.

Freiberg har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet og politiker og ordfører i Hadsel. Han har også 12 års yrkesbakgrunn fra havbruksnæringen.