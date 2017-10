– Det har blitt et skikkelig showroom

Hadsel

– Vi ønsket å bygge opp et nytt tilbud i Hadsel for kjøkken, garderobe og badeinteriør. På den måten blir vi mer konkurransedyktige og kan bidra til å redusere handelslekkasjen, forteller Rask.

Har mye varer

Den nye butikktilveksten er på 320 kvadratmeter. Sammen med det eksisterende butikkbygget disponerer nå Byggtorget et areal på rundt 800 kvadratmeter.

Ifølge har Byggtorget mange av varene de selger på lager, men ikke alt.

– Målet vårt er å tilby så komplette løsninger som mulig. En god del av varene har vi, og noe må vi bestille inn. Etter hvert ønsker vi å utvide lagerplassen slik at vi kan ha flest mulig av varene selv, sier han.

Håper på trøkk

Medarbeider på ByggTorget, Magnus Danielsen, synes det også er stas å være plass med ny avdeling.

– Vi har gledd oss veldig til denne dagen. Det har blitt veldig fint her og vi har klart å lage et rent showroom, sier han. Nå håper vi at det blir bra trøkk her fremover, sier han.

Sofagrupper

Ifølge Rask har tilbakemeldingen i løpet av åpningsdagen vært formidable.

– Folk er godt fornøyde. Vi har prøvd å legge til rette for at avdelingen er romslig, med flere sofagrupper. På den måten kan folk stikke seg bort og se på selve utstillingene. Vi har brukt mye penger for kjøkkenutstillingene skal se best mulig ut, understreker Rask.

– Fantastisk fint

En av de mange fremmøtte som lot seg forføre av herlighetene, var Torfinn Iversen.

– Det har blitt veldig fint. De har fått et veldig flott utstillingsrom med god plass der man som kunde får god oversikt. Alt er helt nytt og hele avdelingen har fått et veldig moderne preg. Dette er fantastisk, sier han begeistret.

I tillegg til kjøkken, garderober og bade-interiør, selger den nye avdelingen til ByggTorget også dører og ovner.