Vil bygge ny skole

Hadsel

Det var i forkant lagt frem fire ulike alternativer, som varierte i pris fra grovt regnet 150 til 200 millioner kroner. Flertallet i kommunestyret vedtar høyst sannsynlig å gå inn for et helt nytt bygg. Det vil mye trolig passere to hundre millioner kroner i pris.

Det var tilløp til dramatikk i kommunstyresalen da mindretallet la frem forslag om å utrede nybygg ved idrettsanlegget på Stokmarknes. Da stemte 12 av de 25 representantene for å også ta med dette alternativet i beregningene. Det ville betydd en liten utsettelse av saken.

Flertallet ville ikke gå med på dette, og det fikk både Anders Samuelsen (Frp) og Ivar Fredriksen (H) til å reagere.

– Vi var svært nært å få til en fornuftig løsning - veldig nært nå, sa han.

– Skal vi investere et så voldsomt beløp til skole, uten at vi har utredet også dette gode alternativet oppe ved idrettsanlegget, sa Ivar Fredriksen.

Oppvekstsjef Torbjørn Lappegard ble bedt om en kort vurdering av eventuelt bygg ved idrettsanlegget.

– Det er vanskelig, all den tid dette ikke er tatt med i vurderingene så langt, men jeg er i tvil om dette er lurt. Blant annet kan det være fare for at man må bygge dobbelt sett spesialrom, og muligens også vurdere dobbel administrasjon, sa han.

Frps Anders Samuelsen repliserte at han ønsker seg grundigere svar i en så viktig sak.

– Jeg ber om "time-out", ba Venstres Renathe Johnsen, som ikke la skjul på at også hun helst ser for seg skolebygg ved idrettsanlegget.