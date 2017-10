Mener oljevernsenteret på Fiskebøl er et skalkeskjul for olje-åpning

Hadsel

Dette skriver Dagbladet i dag.

– Vi leser dette som et fryktelig dårlig skjult forsøk på å selge inn oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja-området. Oljevernberedskap er ingen imot, men ingen bør la seg lure til å tro at denne regjeringen plutselig har fått voldsom omsorg for oljevernberedskap i dette området akkurat nå, sier Hansson til Dagbladet.

Delt løsning mellom Vågan og Hadsel Statsminister Erna Solberg dukket søndag opp på Fiskebøl, for å fortelle at regjeringen går inn for at Hadsel og Vågan får miljøvernbasen.

– Feil

Samferdselminister Ketil Solvik Olsen er uenig.

– Det er fullstendig feil. Det er trist om MDG lager selv positive miljøsaker til negative for å kritisere regjeringen. Det handler om å verne kysten. Det seiler skip langs hele kysten, det snakkes om plastforsøpling over hele verden. Dette arbeidet trodde jeg alle var for. Her forsøker vi å gjøre noe med det, sier Solvik-Olsen.

27,3 millioner kroner til oljevern- og miljøsenteret Det planlagte oljevern- og miljøsenteret på Fiskebøl får 27,3 millioner kroner i 2018.

Freiberg-ammo

Hansson henter videre ammunisjon fra noe Kjell-Børge Freiberg sa like etter bevilgningen til senteret ble kunngjort. Da sa han følgende til NRK.

– Dette senteret er verktøyet vi trenger for å få åpnet Nordland 6 og 7. Jeg skal vokte hver dag for at senteret ikke skal bli et arnested i Lofoten og Vesterålen for klimaromantikere.

Hanson mener dette beviser hans påstand. Dette blir benektet av Solvik Olsen.