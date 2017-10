Etterforsker dødsfall

Hadsel

Politispektør Per Erik Hagen forklarer at det dreier seg om et dødsfall .

– Vi rykket ut i natt og driver nå etterforskning for å avklare hva som har skjedd. Mer ønsker jeg ikke å si på nåværende tidspunkt, forklarer en ordknapp Hagen.

– Hvor ble personen funnet død?

– I Hadsel kommune.

– Hvordan jobber politiet nå?

– Det drives taktisk og teknisk etterforskning, slik det er vanlig i denne typen saker, sier Hagen.

Han opplyser at det er lokalt politi som står for etterforskningen.

– Hvor lang tid trenger dere for å avklare om det har skjedd noe kriminelt eller ikke?

– Det er for tidlig å si noe om nå.

– Hva kan du si om alder og kjønn på personen?

–Jeg vil ikke gå ut med noen detaljer om dette på nåværende tidspunkt.

Saken oppdateres.