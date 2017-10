Flyviking med flere nyheter da de traff næringslivet i Hadsel

Hadsel

Kristine Jørstad Bock, salg og markedssjef i Norwegian, møtte onsdag kveld næringslivet i Hadsel på Melbu hotell.

– Jeg møter dem i dag for å bygge opp et forhold til næringslivet og ikke minst bli kjent med regionen. Det er veldig viktig for oss, fortalte hun i forkant av møtet.

Under en presentasjon fortalte hun også om flere spennende nyheter for selskapet.

Hyppigere

For selskapet ønsker å fly langt hyppigere til og fra Vesterålen.

– Målet er å få på plass et ruteprogram som er forutsigbart. Innen kort tid skal vet være mulig å booke ett år frem i tid fra våre nettsider, fortalte hun.

I tillegg fortalte hun at selskapet jobber med å komme på det såkalte Amadeus-systemet. Dette vil gjøre at reisebyråer kan booke selskapet, noe som i tur gjør at kommuner, det offentlige og forretningsreisende kan bruke selskapet i større grad enn de gjør i dag.

Norwegian-samarbeid

Den kanskje mest spennende nyheten hun kom med var et nært forestående samarbeid med Norwegian.

– Vi jobber med å få til et samarbeid med Norwegian. Det vil innebære at en for eksempel kan booke tur enten på våre sider eller på Norwegian sine sider hele veien fra Vesterålen til Oslo. Dette samarbeidet håper vi å få på plass innen årsskiftet, forklarte Jørstad Bock.

Torsdag besøker hun Vesterålskonferansen.