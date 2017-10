Neshallrevyen søker skuespillere

Hadsel

I mars 2018 setter Neshallrevyen opp sin 10-års jubileumsforestilling. Vi feirer at det er ti år siden vi hadde vår første forestilling etter nyoppstarten i 2007 og første forestilling mars 2008.

I den forbindelse trenger revyen flere skuespillere.

– Vi har i dag like mange som vi hadde i fjor, men så har vi planer om at årets forestilling skal bli større, villere, morsommere og bedre enn noensinne. Derfor har vi lyst å ha inn et lite knippe skuespillere til, sier instruktør Espen Mowinckel Pettersson i ei pressemelding.

Morsomste noensinne

Neshallrevyen inviterer derfor til audition i Neshallen på ettermiddagen torsdag 2. november og torsdag 9. november.

– Vi oppfordrer de som ønsker å prøve seg til å komme innom og ta en prat med oss. Vi vil at de skal være forberedt på å synge litt og ha litt tanker om hva du kan bidra med, sier produksjonssjef Torinn Susann Nilsen.

Revygjengen er nå godt i gang med forberedelsene til 10-årsforestillingen.

– Vi er godt i gang og har allerede flere numre klare. Vi er en gjeng som er maks innstilt på å gi folk den morsomste revyen gjennom tidene. Vi er liksom programforplikta til det og vi har ingen planer om å gjøre noe annet enn å innfri, sier Mowinckel Pettersson.

Etter planen skal forestillingene settes opp med premiere 9. mars og påfølgende forestillinger 10., 11. og 15. mars.

Med vennlig hilsen

Espen Mowinckel Pettersson

Styreleder og instruktør Neshallrevyen