Ann-Helen Ernstsen blir direktør for oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen

– Oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen skal bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling. Med Ann-Helen Ernstsen som direktør får senteret en leder som har svært gode forutsetninger for å utvikle og lede senteret i ønsket retning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Allsidig bakgrunn

Havnesjef Ann-Helen Ernstsen har en allsidig maritim erfaringsbakgrunn innen sikkerhet, oljevern og beredskap.

– Hun har lederegenskaper, faglig kunnskap og relasjonsferdigheter som gir et godt grunnlag for å lede senteret, sier Solvik-Olsen.

– Vil gi ringvirkninger i hele Lofoten og Vesterålen – Hadsel og Vågans prosjekt pekte seg ut, sier regionrådsleder og hadselordfører Siv Aasvik etter søndagens gladnyhet om at Fiskebøl får miljøvernsenteret. Hun mener etableringen vil gi ringvirkninger hele Lofoten og Vesterålen.

Skal skape innholdet

Tidligere statssekretær i olje- og energidepartementet, Kjell-Børge Freiberg, sa tidligere i høst at dette var den mest spennende utlysningen i regionen på lang tid. Han begrunnet det på følgende måte.

– Rammen for hva denne stillingen skal være og hva oljevern- og miljøsenteret skal være ligger i vedtaket om opprettelsen, men hva det blir og innholdet avhenger av menneskene som skal jobe med dette i det daglige. Derfor er denne stillingen utrolig viktig, sa Freiberg

Fra fiskerfamilie

Ernstsen er 46 år og kommer fra en fiskerfamilie. Hun har utdanning som høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk, og hun har senere bygd på sin formalkompetanse med blant annet Maritim arktisk kompetanse og en Master in Technology and Safety in the High North fra Universitetet i Tromsø. Ernstsen startet tidlig eget firma med salg av konsulenttjenester, hun har hatt flere stillinger i Nordland fylkeskommune og vært ansatt i Kystverket Beredskap som overingeniør ved logistikk og teknologiseksjonen. De siste fire årene har Ernstsen vært havnesjef i Vestvågøy kommune.

Stillingen er en åremålsstilling på seks år.