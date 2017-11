Hadsel

Hadsel Taekwon-Do-klubb har i helga vært i Molde for å delta i NM og landsmesterskapet i taekwondo.

Klubben markerte seg sterkt i NNM for et par uker siden, det gjorde også de fem utøverne som var med i helgas NM. De har konkurrert i mønster, sparring og knusing – og har igjen levert en solid innsats.

Lørdag gikk Trine Lise Larsen helt til topps i mønster i veteranklassen, og fulgte opp med sølv i sparring søndag. Datter Tina Sofie Larsen tok også sølv i sparring i sin klasse.

Gjengen fra Hadsel fikk også med seg hjem to gullmedaljer i sparring. Det sørget Henrik Kvæl-Ongstad og Josefine Breivik Deniz for. Totalt tok de fem hadselutøverne tre gull og to sølv i mesterskapet.

Trine Lise vant veterangull i mønster Trine Lise Larsen i Hadsel Taekwon-Do ble lørdag landsmester i mønster.

Høyt nivå

VOL snakket søndag ettermiddag med en stolt og sliten trener i Ken-Thomas Kvæl.

– Nå er vi fysisk, mentalt og emosjonelt på felgen, men veldig glad. Medaljene har vært behørig feiret med klemming og gratulasjoner, nå er vi samlet til kaffe og brus på flyplassen, sier Kvæl på telefon fra Molde.

Han innrømmer at han i forkant av mesterskapet var spent.

– Vi har vært litt engstelig for at utøverne hadde nådd toppformen litt for tidlig, med tanke på prestasjonene i NNM, men flere har levert enda bedre resultater i helga. Utøverne har levert på kjempehøyt nivå, og alle som var i ringen søndag tok medaljer, sier Kvæl som legger til at nivået under mesterskapet er svært høyt.

Utvikling

De fleste medaljene kom i sparring, men treneren er også svært fornøyd med innsatsen i mønster – hvor Trine Lise Larsen altså gikk hele veien til topps.

– Vi er tradisjonelt bedre i kamp enn i mønster, men i helga hadde vi flere som også gikk videre i mønster – og kom lengre enn de noen gang har gjort tidligere på nasjonalt nivå. Vi ser helt klart en utvikling også her, sier Kvæl fornøyd.

Utøverne tar seg nå en velfortjent konkurransepause frem til det braker løs med Vesterålen cup i januar.