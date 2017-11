– Hadsel havn KF har muskler til å takle et tap etter Bømyr-konkursen

Hadsel

I en serie artikler på VOL har vi satt fokus på konkursen i Bømyr Eiendom og konsekvensene av den.

For to uker siden ble det klart at Nordlaks hadde det høyeste budet i salgsprosessen av konkursboet i Bømyr. Denne uka kom det frem at Hadsel havn KF har store summer knyttet opp mot boet og at de kan tape fra 1 million kroner og oppover etter konkursen.

Styreleder: – Kan ta lang tid før vi vet utfallet Hadsel Havn KF kan tape millioner på Bømyr-konkursen Hadsel Havn KF har et krav i konkursboet til Bømyr eiendom på 5,7 millioner kroner. Hvor mye de får igjen – om noe – er uvisst.

Økonomisjef i Hadsel kommune, Tommy Løveng Hansen svarer på følgende vis når vi spør han om Hadsel kommune og Hadsel havn KF sin økonomi kan klare et tap i den størrelsesordenen som er forespeilet.

– Hadsel Havn gikk i 2016 med 972.000,- i «mindreforbruk» eller overskudd om du vil. Havna har drevet økonomisk godt over tid, og har derfor en solid egenkapital. Det forventes derfor at Havna vil tåle et mulig tap fra konkursen innenfor egne rammer, sier økonomisjefen.

Vil gi lån til LoVe Miljøbase Rådmannen tilrår kommunestyret i Hadsel å gi LoVe Miljøbase et lån.

– Kan bistå

Han sier videre at Hadsel kommune (morselskapet red.anm) ikke har avsatt midler til å dekke mulige tap for sine foretak.

– Men vi har vel en årlig omsetning på om lag 700 millioner og vil nok kunne bistå vårt datterselskap dersom de ikke skulle klare å dekke dette selv. Nå avventer vi bobehandlingen, og håper fortsatt at tapet skal bli minst mulig.

Kan ta tid

Kravet fra Hadsel Havn KF består ifølge styreleder Einar Roger Pettersen (Ap) av 1 million i leie som ikke er betalt. I tillegg er det 4,7 millioner kroner som Hadsel Havn har satt fram krav på.

– Øvrig krav er på leieavtaler, som er bundet opp mot lån og derfor foreløpig ikke tapt. Det er viktig å fastholde at det er den ene millionen som i utgangspunktet trolig må tapsføres, og at det arbeides med å få annen dekning for restlånene, sier Pettersen.

Noe av pengene er også for arbeid Hadsel Havn har gjort på Fiskebøl med asfaltering og annet arbeid. Pengene brukt på dette har ikke Hadsel Havn KF juridisk noe krav på å få igjen. Dermed er de mest sannsynlig tapt.

Avklaring på hvor mye som er tapt, kan ta tid.

– Dette kan bli en lang prosess. Kanskje varer det helt til påske før vi får vite hvor mye vi får igjen. Vi har krav i boet, men er lavt prioritert, sier Pettersen.