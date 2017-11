Elevsvikt kan føre til nedleggelse av medielinja ved Hadsel videregående skole

Hadsel

Dette melder Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

Det var Avisa Nordland som omtalta saken først.

Nær 500 færre 16-åringer vil starte på videregående skole i Nordland om femten år. Det presser fram endringer.

I desember skal fylkestinget vedta hvilke studietiblud som skal tilbys på de 16 videregående skolene i Nordland.

Skolene i Vesterålen kan bli ramma, om politikerne går for det forslaget fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen (Ap) legger frem.

- Om femten år er det hvert år 500 færre 16-åringer som søker videregående opplæring. Og nedgangen startet allerede for noen år tilbake. Det krever endringer

Medielinja rammes

Hadsel videregående skole kan bli ramme, og spesielt vemodig er det nok for mange å se at medier- og kommunikasjonslinj, som de siste åra har fostra opp flere unge filmskapere og mediefolk, kan bli offer for kuttene.

Hele anbefalningen kan du lese her

Forslaget går ut på å legge ned Vg1 medier og kommunikasjon ved Hadsel videregående skole fra neste år og Vg2 fra påfølgende år. Forslaget går ut på legge ned Vg3 fra 2019.

Vg1 bygg- og anleggsteknikk ved samme skole samt Vg2 byggteknikkk foreslås lagt ned fra neste år.

Øksnes rammes

Vg3 apotekteknikk ved Hadsel videregående skole foreslås lagt ned fra skoleåret 2019- 2020.

Sortland og Øksnes videregående skoler kan også rammes. Vg2 matfag ved Sortland videregående skole, avdeling Øksnes foreslås lagt ned fra skoleåret 2018-2019.