Team Orcas til topps i Harstad

Hadsel

Lørdag var det duket for regionale finaler i 19 forskjellige norske byer i FIRST LEGO League - verdens største kunnskapsturnering for barn og unge mellom 10 og 16 år. Hele 315 lag presenterte sine løsningsforslag på årets problemstilling og ble vurdert etter kriteriene forskning, teknologi, robotkjøring, samarbeid og markedsføring. I Harstad stilte hele ni lag fra området til start

– Vi vant hele greia, sier rektor ved Strønstad skole, Gøril Olufsen til VOL like etter seieren ble sikra.

Fakta om FIRST LEGO League:

Kunnskaps - og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10-16 år, arrangert siden 2000.

Samarbeid mellom organisasjonen FIRST Scandinavia og Statoils talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor Statoil støtter talenter innenfor idrett, kultur og utdanning.

Den skandinaviske finalen arrangeres i Statoil sine lokaler på Fornebu den 2. desember.

Hensikten med arrangementet er å øke unge menneskers interesse for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere.

Årets tema heter Hydro Dynamics og handler om å utforske problemer innenfor det menneskelige vannkretsløp og hvordan vi kan forbedre måten mennesker finner, bruker eller kvitter oss med vann på.

Elevene fra Strønstad tok hjem den gjeve «Champion» prisen, men de fikk også markedsføringsprisen og forskningsprisen.

Team Orcas kom til finalen i Harstad med en oppgave rundt forskning på mikroplast i vannet. Hos juryen fikk de ros for å være et sær sammenspleisa lag på tvers av klassetrinnene.

Også ordfører Siv Dagny Aasvik jubler.

– HURRA!!!! Team Orcas fra Strønstad skole vant igjen. Gratulerer så mye til Gøril Olufsen og alle de dyktige elevene. Det blir ekstra stor feiring på fredag når vi skal ha jubileum på skolen, skriver ordføreren på Facebook.

Klar seier til Team Orcas

Etter beinharde finalerunder med presentasjoner og robotkamper var det Team Orcas som stakk av med sammenlagtseieren etter tre imponerende pallplasser. De realfagsglade deltakerne fra Strønstad Skole i Hadsel kommune består av to jenter og ti gutter i alderen 10 til 15 år . Team Orcas er dermed et av 20 norske lag som får æren av å representere Norge i den skandinaviske finalen i Statoil sine lokaler på Fornebu den 2. desember.

– Det er inspirerende å se innsatsen Team Orcas og de andre lagene i Harstad har lagt ned i sine løsningsforslag. Det er denne innsatsen kombinert med glød og læringsvilje som skaper talenter, og samfunnet er helt avhengig av disse kloke hodene for å løse fremtidens utfordringer, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Statoil Morgendagens Helter.

Andre lag som imponerte i Harstad var Team DrinkEat som ble tildelt kjerneverdiprisen og kapret andreplassen i robotkonkurransens. Gode sammenlagt var også Hydro Team fra Ibestad skole.