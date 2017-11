- Vil gjøre vinterturene til Storheia mer sikker

Hadsel

Storheia på 504 meter over havet er synlig fra store deler av Hadseløya og omegn. Det er også et yndet turmål for mange og er kanskje den mest besøkte toppen på Hadseløya.

Toppen er mulig å nå også på vinterstid og du skal lete lenge etter dager, selv i over meteren med snø, etter dager hvor det ikke er spor opp mot toppen.

Tom Lassesen er en av de som besøker dagen nærmest daglig. I helga fikk han med seg to andre for å merke løypa slik at den på sikkert vis også kan brukes i dårlig vær på vinterstid.

- Merkinga er gjort for å forhåpentligvis få en fast sti også på vinterstid når snøen har lagt seg. Merkinga vil også være en sikkerhet i dårlig vær, sier Lassesen.

50 hull

Takket være midler fra lokalt næringsliv og Vesterålen turlag fikk de merket løypa med refleksbånd nedenfor tregrensa ogveitstikker over tregrensa.

- Med stor tung boremaskin ble det boret cirka 50 hull og satt ned veistikker mellom Tuva og Storheia og opp Langdalen. Det var ingen vanskelig jobb, men utstyret var tungt og skulle bæres både opp og ned, forklarer Lassesen.

Med seg for å utføre jobben, som han selv tok initiativ til, hadde han Ola Lillehaug og Arne Ivar Mikalsen.

Før jobben ble gjort innhentet de tillatelse fra grunneiere.