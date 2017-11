Hadselværing inn i sentralstyret til Senterungdommen

Hadsel

Hadselværing Bent-Joacim Bentzen klatrer internt i Senterungdommen, og har gjort det på veldig kort tid. Han meldte seg inn i partiet i fjor, ble i oktober valgt til politisk nestleder i Trøndelag Senterungdom og under helgas landsmøte ble han også valgt inn i sentralstyret til Senterungdommen.

Hadselværing valgt til politisk nestleder 26-åringen gikk fra å være offiser i Forsvaret til student og politiker i Trondheim.

26-åringen sa til VOL i oktober at han likevel ikke har noen konkrete politiske ambisjoner.

– Det er ikke posisjonene som er viktig, men sakene. Jeg jobber med politikk fordi jeg har en idé om hvordan et bra samfunn skal være, og jeg vil jobbe hardt for å få gjennomslag for det, sa han.

Bentzen har bakgrunn som offiser i Forsvaret, men fikk i fjor permisjon for å studere statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Ikke overraskende engasjerer forsvarspolitikk stort, han har også vært engasjert i kampen for Andøya flystasjon.

– Jeg vil kjempe hardt for at flystasjonen består, og jeg vil kjempe for at tjenester skal være nært folk. Det skal være liker muligheter uansett om folk bor i Oslo eller i Hadsel, sa Bentzen til VOL i oktober.