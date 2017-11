Lasse satte stemningen

Hadsel

Ingeborg Mikalsen ved Stokmarknes sykehjem vet ikke hva godt hun kan gjøre for de eldre som bor på, eller som besøker hjemmet. Torsdag sørget hun og de andre ansatte ved sykehjemmet for et veldig trivelig besøk da Lasse Uppman og musikerkollega Skjalg Bjørstad kom på besøk. Med seg i koffertene hadde duoen et flott knippe sanger, som de eldre satte stor pris på. Det var i overkant av femti tilhørere til stede for å nyte sangen og musikken.

– Dette var rett og slett strålende, samstemte Dagmar Larssen og Camilla Vatndal.

Denne uka er det tre konserter med Lasse Uppman og Elisabeth Andreassen sammen med to barnekor på Stokmarknes, Andenes og Sortland. I tillegg altså til denne uannonserte ekstrakonserten.

Det var bare uhell som gjorde at ikke selveste Bettan også ble med på konserten. Lasse og Skjalg fikk gaver fra handelsstanden i Hadsel i premie, og sannelig også sykehjemmets egenproduserte rabarbravin. Musikerne strålte over gavene, og de fikk til og med seg gaver fra sykehjemmet til Elisabeth Andreassen. I dag er det konsert på Andenes.