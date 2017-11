– Vår viktigste arrangement

Hadsel

Det er en flere tiår gammel tradisjon at Melbu skolekorps arrangerer kafè og konsert når det nærmer seg jul. Og la det være helt klart: Det betyr alt for korpset at lokalbefolkningen slutter opp om arrangementet i Melbu samfunnshus.

– Dette er den store dagen i året for oss i korpset, sier kasserer Trude Grønbech til VOL. Selv har hun hele 40 år bak seg som musikant, og hun har de siste fire årene vært kasserer for skolekorpset. Det forplikter å være en del av lokalsamfunnet.

– Vi håper å omsette for 50.000 kroner i dag, men pengene er ikke det viktigste. Det som betyr noe er å inspirere de unge til å lære seg et instrument, og spille sammen med andre. Vi har slitt med rekrutteringen de siste årene, og forsøkte oss med et nytt grep i år. Vi spurte ungene hva de mente vi kunne gjøre, og de foreslo å gå inn i klassene og invitere skolebarna direkte. Og det virket. Vi har fått mange aspiranter i år, og det trengte vi. Det er mange av musikerne i korpset som går ut av tiendeklasse til våren, og da er det også mange som slutter. Nå trenger vi å inspirere de som blir igjen til å fortsette, samtidig som vi må sørge for at enda flere begynner. Slik kan vi beholde det flotte korpset vårt, sier Grønbech.

Hun sier til VOL at man satser på å få til en spennende turopplevelse for korpsmedlemmene, og legger til at det er viktig å gi ungene noe å strekke seg etter og glede seg til.

En av de unge aspirantene vi møtte var Karoline Sørlie Pettersen (7). Hun spiller fløyte, og synes at det er morsomt. Akkurat lørdag var det et annet spill enn fløytespillet som var mest spennende. Karoline opplevde det som foreldre flest er flinke til å advare sine håpefulle om, nemlig at det er vanskelig å vinne på spill. Karoline prøvde seg flittig på lykkehjulet, men akkurat da VOL intervjuet henne var det ikke mye flaks. Snarere helt motsatt. Da sank humøret litt. Smilet var nok på plass igjen litt senere.