Tredobbel feiring

Hadsel

Det har vært markering av at det eldste bygget ved den nåværende skolen er 50 år, at Strønstad skole er 110 år og at barnehagen på stedet er 20 år.

– Ni voksne arbeider her på skolen og i barnehagen. Rektor er Gøril Olufsen. På ungdomsskolen jobber også Jan Ulrik Kristoffersen og Stephanie Schwabe. På mellomtrinnet jobber Christin Nilsen og Gunnhild Valsnes. Lærer Jan er innom og har noen naturfagtimer, forteller Josefine Gustavsen (11).

– Vår viktigste arrangement Inger Grete Jenssen og Trude Grønbech i Melbu skolekorps gleder seg over godt besøk kafèkonsert.

På småtrinnet er Marit Didriksen lærer, Gunnhild Valsnes har ansvar for musikktimer og SFO. Det er også barnehage ved skolen. Der jobber Roy Tore Valsnes, Sissel Heikkilæ og Hanne Johansen.

– Jeg liker godt å gå her fordi det er fredelig, og rolig her. Det er ikke så veldig mange her, og det føles trygt, sier Elida Didriksen (11).

Tre nye barn før jul

Artikkelforfatter Josefine ber klassevenninne Elida om å oppsummere hvor mange barn og ungdom som går på skolen.

– Det er atten som er skoleelever her. På ungdomsskolen er det fem. To i tiende, en i niende og to i åttende. På mellomtrinnet er det to i syvende, tre i sjette og to i femte. På småtrinnet er det to i tredje, ingen i fjerde, fire i andre og ingen i førsteklasse. Det er tre barn i barnehagen på Strønstad. Allerede før jul kommer det tre barn til på Strønstad. Den ene skal gå i femteklasse, to skal begynne i barnehagen.

Museum laget av elever

Elevene har laget et «minimuseum» på skolen, med bilder og gjenstander, blant annet ei ørn, for å vise hva de driver og har drevet med på skolen. En del av utstillingen er selvsagt viet Team Orcas, som to ganger på rad har vunnet den regionale delen av Lego league.

Lasse satte stemningen Lasse Uppman og Skjalg Bjørstad gledet et femtitalls mennesker ved Stokmarknes sykehjem torsdag.

Den offisielle delen av programmet inneholdt taler av ordfører Siv Aasvik og oppvekstsjef Torbjørn Lappegard, som begge roste skolemiljøet, og lovet støtte til både skolemiljø og reise for Team Orcas. Rektor Gøril Olufsen takket mangeårig vaktmester og altmuligmann Oddvar Olufsen – som også er rektors pappa. Han blir pensjonist, etter 34 år i skolens tjeneste. Arthur Johansen holdt en flott historieleksjon om fremveksten av skolen på Strandlandet, fra 1700-tallet til i dag.

Se bildekarusell øverst i saken.