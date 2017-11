I jula gjenopptar Widerøe direkteruten mellom Oslo og Stokmarknes

Hadsel

– Vi oppretter denne ruten på grunn av at det er etterspørsel i markedet. Nå skal vi se an responsen, og så vurderer vi ut fra det. Det er slik vi jobber, forteller kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til VOL.

Foreløpig er det satt opp fire rundturer til og fra Oslo i løpet av julen, en per dag, henholdsvis den 23, 26, 27 og 30.desember.

Stor suksess

Lufthavnsjef ved Stokmarknes lufthavn, Trond Holten, er glad for at flyselskapet tilbyr direkteruter til og fra hovedstaden.

– Jeg synes det er en hyggelig nyhet. Widerøe hadde jo, som de fleste vet, direkteruter til og fra Skagen i sommer, noe som var en stor suksess, med fylle fly. De ser vel at det er et behov for å igjenopprette ruten nå i jula, sier han.

Spår rift om billettene

Holten håper og tror at folk kommer til å benytte seg av muligheten.

– Det er et flott tilbud. At man bare kan sette seg på flyet til og fra Oslo gjør det jo enklere å komme seg frem og tilbake enn det vanligvis er, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Brandvoll tror mange kommer til å benytte seg av Widerøes juletilbud.

– Her blir det nok rift om billettene, slår Silje Brandvoll fast.

Ukentlige avganger

I tillegg vil Widerøe opprette ei rute med tre avganger til Oslo fra Stokmarknes fra 10. mai til 30. oktober neste år. Avgangene vil være fra Oslo klokken 10:35 og fra Stokmarknes 13:30.

Etter midtsommeren vil avgangen fra Oslo endres til 09:25 fra Oslo og Stokmarknes 12:25.