Utsetter fremlegg av Hadselfjord-utredning

Hadsel

Statens vegvesen skulle egentlig legge frem konseptutvalgutredningen (KVU) om framtidige kryssing av Hadselsfjorden innen utgangen av 2017. De melder mandag at de har bestemt seg for å vente med å trekke sine konklusjoner til mars neste år.

Dette for å vente på Avinor, som for øyeblikket utreder ny flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen. Avinor vil ikke være klar med sin konklusjon før til sommeren, men over nyttår vil man vite mer om det værmessig lar seg gjøre å anlegge flyplass på Hadselsand.

– Hvis det lar seg gjøre vil vi utrede veiløsning til en eventuell flyplass. Vi er bedt om å gi en samlet vurdering av transportsystemet i området, og en ny flyplass på Hadselsanden vil ha konsekvenser for våre analyser av de ulike alternativene. Derfor vil vi vente med å gjøre ferdig utredningen og komme med våre anbefalinger til det er avklart om Hadselsanden i det hele tatt er aktuell, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i en pressemelding.

Tunnelkostnadene ennå ikke beregnet Bru over Hadselfjorden vil koste minst 15 milliarder kroner En bru over Hadselfjorden vil koste minst 15 milliarder kroner.

Ellers er de i rute. Ifølge pressemeldingen jobber de nå med å anslå kostnader for undersjøiske tunneler, blant annet basert på helt nye geologiske rapporter. Som VOL skrev i august anser vegvesenet det som lite aktuelt å bygge bru, da dette trolig vil koste over 15 milliarder kroner.

– Vi jobber videre med alternative tunnel- og ferjeløsninger. I tillegg til å vurdere tekniske løsninger, analyserer vi hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for helsesektoren, utdanningssektoren, lufthavnstruktur og næringsliv, i samarbeid med konsulentfirmaet Menon Economics, sier Rusånes i pressemeldingen.

Deler av de faglige utredningene vil bli presentert for kommuneledelser, næringsliv og organisasjoner 7. desember.